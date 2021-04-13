Николишин: «Авангарду» нужно спрашивать с нападающих. Прежде всего надо забивать голы

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился мнением о шестой встрече финальной серии Восточной конференции «Авангард» – «Ак Барс» (0:2).



«Чего не хватило «Авангарду»? Нужно спрашивать с нападающих. Прежде всего надо забивать голы. В том, что команды выигрывают только гостевые матчи, нет ни случайностей, ни закономерностей. Неважно, где играть и добывать победы, это плей-офф. Команды равные, семь матчей по такой серии — абсолютно справедливо и неудивительно», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, что решающий матч состоится 15 апреля в Казани.

Победитель пары встретится в финале с ЦСКА. Первая финальная встреча состоится в Москве 18 апреля.