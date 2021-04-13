Манта проспал звонок об обмене в «Вашингтон». Проснулся от смс «Позвони как можно скорее»

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» нападающий Энтони Манта проспал звонок от генменеджера «Детройта» Стива Айзермана об обмене в «Кэпиталз». Генменеджер написал смс: «Позвони как можно скорее».

«Манта говорит, что вчера он проснулся перед игрой с «Калгари» и узнал, что его обменяли в Вашингтон. Сел в лимузин, пообедал в дороге и через несколько часов прибыл в столицу США. Он действительно проспал звонок Стива Айзермана. Проснулся от текста, в котором говорилось: «Позвони мне как можно скорее», – написал в «Твиттере» журналист Тарик Эль-Башир.

Напомним, что «Вашингтон» и «Детройт» провели обмен, в результате которого Манта будет выступать за «Кэпиталз», а Врана и Паник – за «Ред Уингз».

Ближайший матч «Вашингтона» с «Филадельфией» форвард начнёт во втором звене.