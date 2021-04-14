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Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до трёх шайб

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче — 6:1 в пользу хозяев. Один из голов забил российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 728-й за карьеру в НХЛ.

Таким образом, он сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить 3 шайбы, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.

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Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).