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Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Мика Зибанеджад и российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Бучневич отметился результативной передачей. Российский Голкипер Игорь Шестёркин отразил 27 бросков.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Михаил Мальцев не отметился результативными действиями в этой встрече.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Бучневич, Фокс) – 07:02' (5x5)   0:2 Панарин (Хитил, Фокс) – 47:50' (5x5)   0:3 Бучневич – 59:32' (en)
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