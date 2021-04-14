Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Мика Зибанеджад и российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Бучневич отметился результативной передачей. Российский Голкипер Игорь Шестёркин отразил 27 бросков.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Михаил Мальцев не отметился результативными действиями в этой встрече.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.