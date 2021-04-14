Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забивали Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бекстрём, Карл Хагелин, Энтони Манта и Александр Овечкин. Также на счету Овечкина результативная передача. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Форвард Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков.

Единственную шайбу за «Филадельфию» забросил Шон Кутюрье. Защитник Иван Проворов очков в этой встрече не набрал.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.