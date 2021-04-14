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«Тампа» без Василевского уступила на выезде «Нэшвиллу», пропустив 7 шайб

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» на своём льду принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «хищников» со счётом 7:2.

В составе «Нэшвилла» отличились Колтон Сиссонс, Роман Йози, дважды Виктор Арвидссон, Рокко Гримальди, Таннер Жанно и Микаэль Гранлунд. За «Тампу» по шайбе забросили Брейден Пойнт и Баркли Гудроу.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 12 минут 34 секунды и отдал 1 результативную передачу, набрав 9-е (4+5) очко в сезоне и заработав показатель полезности «0». У защитника «Тампы» Михаила Сергачёва также одна голевая передача в этом матче при игровом времени 22.48, он заработал показатель полезности «-3».

Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал Кёртис Макэлинни, пропустивший 7 шайб после 22 бросков.

За «Тампу» дебютный матч провёл защитник Давид Савар, обменянный из «Коламбуса», — у него 0 очков и «-4».