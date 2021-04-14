Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» без Василевского уступила на выезде «Нэшвиллу», пропустив 7 шайб

«Тампа» без Василевского уступила на выезде «Нэшвиллу», пропустив 7 шайб
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» на своём льду принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «хищников» со счётом 7:2.

В составе «Нэшвилла» отличились Колтон Сиссонс, Роман Йози, дважды Виктор Арвидссон, Рокко Гримальди, Таннер Жанно и Микаэль Гранлунд. За «Тампу» по шайбе забросили Брейден Пойнт и Баркли Гудроу.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 12 минут 34 секунды и отдал 1 результативную передачу, набрав 9-е (4+5) очко в сезоне и заработав показатель полезности «0». У защитника «Тампы» Михаила Сергачёва также одна голевая передача в этом матче при игровом времени 22.48, он заработал показатель полезности «-3».

Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал Кёртис Макэлинни, пропустивший 7 шайб после 22 бросков.

За «Тампу» дебютный матч провёл защитник Давид Савар, обменянный из «Коламбуса», — у него 0 очков и «-4».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сиссонс (Питлик, Йози) – 06:38' (5x5)   2:0 Йози (Гримальди) – 08:31' (5x5)   3:0 Арвидссон (Джохансен, Харпур) – 13:50' (5x5)   3:1 Пойнт (Хедман, Сергачёв) – 20:41' (5x4)   4:1 Гримальди (Джохансен, Арвидссон) – 28:09' (5x5)   5:1 Арвидссон (Йози) – 49:59' (5x5)   5:2 Гудроу (Чернак) – 51:28' (5x5)   6:2 Жанно (Тренин) – 54:34' (5x5)   7:2 Гранлунд (Питлик, Казинс) – 58:34' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021