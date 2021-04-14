Артемий Панарин превзошёл результат Сергея Березина по голам в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Мика Зибанеджад, а также российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич. Для Панарина заброшенная шайба в матче стала 161-й в 422 матчах за карьеру в НХЛ. Артемий вышел на единоличное 26-е место по голам в лиге среди российских игроков, превзойдя результат Сергея Березина (160 в 422 матчах).

Следующей целью для 29-летнего Панарина является позиция Игоря Ларионова, на счету которого 169 голов в 921 матче. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 728 шайб в 1191 матче.