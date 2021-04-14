Панарин стал 12-м российским хоккеистом, сыгравшим 100 матчей за «Нью-Йорк Рейнджерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



В составе победителей забивали Мика Зибанеджад, а также российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич. Для Панарина этот матч стал 100-м в форме «синерубашечников». 29-летний форвард стал 12-м российским хоккеистом, которому покорилось это достижение.

Первое место занимает Алексей Ковалёв (492), на втором месте располагается Сергей Немчинов (418), топ-3 замыкает Павел Бучневич (288). В пятёрку лучших также входят Александр Карповцев (280) и Фёдор Тютин (250). Следом располагаются Артём Анисимов (244), Дарюс Каспарайтис (215), Владимир Малахов (211), Сергей Зубов (165), Валерий Каменский (123) и Борис Миронов (111).