Шестёркин — о первом шат-ауте НХЛ: очевидно, что для меня это было очень важно

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) прокомментировал первый шат-аут за карьеру в лиге.

«Очевидно, что для меня это очень много значит. Хочу поблагодарить всех партнёров, которые блокировали броски на протяжении всей встречи, особенно в конце матча, когда для меня было так важно одержать эту победу и оформить шат-аут. Парни сделали это за меня. Я очень им благодарен», — приводит слова Шестёркина журналистка Молли Уолкер.

Российский голкипер Игорь Шестёркин отразил в этой встрече 27 бросков, оформив свой первый шат-аут за карьеру в НХЛ. 25-летний Шестёркин стал 13-м российским голкипером в истории лиги, проведшим матч на ноль.