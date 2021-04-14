Главный тренер «Рейнджерс» объяснил, почему Шестёркин успешен на уровне НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) прокомментировал первый шат-аут российского голкипера Игоря Шестёркина за карьеру в лиге.

«Он просто спокоен, не теряет ворота, не тратит много энергии и постоянно борется до конца. Вот почему он добился таких успехов на всех уровнях», — приводит слова Куинна журналистка Молли Уолкер.

Российский голкипер отразил в этой встрече 27 бросков, оформив свой первый шат-аут за карьеру в НХЛ. 25-летний Шестёркин стал 13-м российским голкипером в истории лиги, проведшим матч на ноль. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Пятое место занимает голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (31).