Бывший тренер «Молота-Прикамье» и «Сахалина» Сергей Востриков возглавил «Адмирал»

Руководство хоккейного клуба «Адмирал» утвердило на должность главного тренера Сергея Вострикова, сообщается на официальном сайте приморского клуба.
Востриков родился 16 января 1964 года в городе Тольятти. Мастер спорта международного класса, чемпион мира среди молодёжи (1984), чемпион Всемирной Универсиады (1985), четырёхкратный чемпион Италии, двукратный серебряный (1989, 1992) и бронзовый (1990) призёр чемпионатов СССР, участник суперсерии в составе ЦСКА и «Химика» с командами НХЛ, дважды лучший игрок Италии (1995, 1996), дважды лучший игрок Германии (2000, 2001). В качестве игрока выступал за тольяттинское «Торпедо» (Тольятти), «Химик» из Воскресенска, московский ЦСКА, итальянский «Больцано», германский «Аугсбургер Пантер» и «Молот-Прикамье» из Перми.
Тренерскую карьеру начал в 2008 году в качестве старшего тренера ХК «Лада». С декабря 2016 по 2018 год работал главным тренером пермского «Молот-Прикамье», в сезоне-2017/2018 выводил команду в плей-офф. С 2018 по 2020 год — главный тренер ПСК «Сахалин» в Азиатской хоккейной лиге. Дважды чемпион Азиатской хоккейной лиги (сезоны-2018/2019 и 2019/2020), обладатель приза «Лучший тренер Азиатской хоккейной лиги сезона 2018/2019».
- 14 апреля 2021
-
08:32
-
08:15
-
07:56
-
07:50
-
07:31
-
07:19
-
07:10
-
07:04
-
06:59
-
06:54
-
06:48
-
06:44
-
06:40
-
06:26
-
05:37
-
05:18
-
04:55
-
04:48
-
04:37
-
04:32
-
04:23
-
04:14
-
02:59
- 13 апреля 2021
-
23:52
-
23:29
-
23:14
-
23:03
-
22:51
-
22:39
-
22:24
-
22:00
-
21:56
-
21:47
-
21:43
-
21:35