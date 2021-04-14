Бывший тренер «Молота-Прикамье» и «Сахалина» Сергей Востриков возглавил «Адмирал»

Руководство хоккейного клуба «Адмирал» утвердило на должность главного тренера Сергея Вострикова, сообщается на официальном сайте приморского клуба.

Востриков родился 16 января 1964 года в городе Тольятти. Мастер спорта международного класса, чемпион мира среди молодёжи (1984), чемпион Всемирной Универсиады (1985), четырёхкратный чемпион Италии, двукратный серебряный (1989, 1992) и бронзовый (1990) призёр чемпионатов СССР, участник суперсерии в составе ЦСКА и «Химика» с командами НХЛ, дважды лучший игрок Италии (1995, 1996), дважды лучший игрок Германии (2000, 2001). В качестве игрока выступал за тольяттинское «Торпедо» (Тольятти), «Химик» из Воскресенска, московский ЦСКА, итальянский «Больцано», германский «Аугсбургер Пантер» и «Молот-Прикамье» из Перми.

Тренерскую карьеру начал в 2008 году в качестве старшего тренера ХК «Лада». С декабря 2016 по 2018 год работал главным тренером пермского «Молот-Прикамье», в сезоне-2017/2018 выводил команду в плей-офф. С 2018 по 2020 год — главный тренер ПСК «Сахалин» в Азиатской хоккейной лиге. Дважды чемпион Азиатской хоккейной лиги (сезоны-2018/2019 и 2019/2020), обладатель приза «Лучший тренер Азиатской хоккейной лиги сезона 2018/2019».