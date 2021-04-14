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Старший сын Овечкина впервые побывал на матче «Вашингтона»

Старший сын Овечкина впервые побывал на матче «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Анастасия Шубская, жена хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала видео с арены «Кэпитал Уан-Арена», на которой впервые присутствовал младший сын российского нападающего Сергей.

Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме».

Для Сергея это стало первым посещением домашней арены столичной команды.

Напомним, пара воспитывает двоих детей. Старший сын Овечкина, Серёжа, родился 18 августа 2018 года. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильёй.

Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1. Александр Овечкин в этой встрече отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Овечкин сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить три шайбы, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.

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