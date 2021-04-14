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Кагарлицкий: травма не оставила ни одного шанса помочь «Динамо» в серии со СКА

Кагарлицкий: травма не оставила ни одного шанса помочь «Динамо» в серии со СКА
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о травме, из-за которой он пропустил решающие матчи серии плей-офф КХЛ со СКА.

«Тренерский штаб предлагал пропустить последний матч регулярки, отдохнуть. Но у всех игроков «Динамо» — спортивный характер, все были в гонке, в азарте и хотели занять максимально высокое место, поэтому никто перед плей-офф отдыхать не стал. Возможно, напрасно.

Эксперты считали, что из-за травмы вы не имели права пропускать решающие матчи серии со СКА? У экспертов такая работа — выступать ярко, критиковать. Отношусь к этому спокойно, ведь всей информации у них нет, отсюда и фантазии.

К несчастью, ни одного шанса помочь команде в серии со СКА травма не оставила. Ни одного!

В первом матче серии после рикошета от клюшки в голову мне прилетела шайба. Дальше всё было как в тумане — приехал на лавку, врач осмотрел рассечение, сказал срочно идти в раздевалку — зашиваться. Зашились — и в концовке вышел на лёд в паре смен. Помню только одно — не понимал, что происходит, все движения были заторможенными, за партнёрами не успевал, скорее им мешал. В памяти чётко осталось лишь то, как сплёвывал на лед осколки зубов.

После матча доктор отправил к стоматологу — на КТ. Результаты шокировали — открытый оскольчатый перелом челюсти. Первые слова доктора — минимум на 10 дней о спорте забудь, тебе просто жить будет тяжело! Так и оказалось — полторы недели не мог нормально дышать, ходить, есть, спать, одолевали головные боли. Постоянно «ныла» челюсть — особенно в тех местах, куда доктора поставили восемь болтов для крепления.

В карьере у меня были переломы со смещениями, порванные связки. Но — скажу однозначно — в плане дискомфорта они не сравнятся с переломом челюсти», — приводит слова Кагарлицкого Russia-Hockey.

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