Лучич подрался с Сабуреном в тысячном матче в карьере в НХЛ

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой «Калгари» в овертайме со счётом 3:2.



В середине первого периода произошла драка между канадским форвардом «Калгари» Миланом Лучичем и форвардом «Торонто» Скоттом Сабуреном. Поединок завершился победой Лучича, уложившего на лёд Сабурена.



Для Лучича этот матч стал тысячным в карьере в Национальной хоккейной лиге.

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Помимо драки, свой юбилейный матч Лучич отметил голевой передачей на пятой минуте первого периода — канадец ассистировал Юусо Вялимяки.