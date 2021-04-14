Лучич подрался с Сабуреном в тысячном матче в карьере в НХЛ
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой «Калгари» в овертайме со счётом 3:2.
В середине первого периода произошла драка между канадским форвардом «Калгари» Миланом Лучичем и форвардом «Торонто» Скоттом Сабуреном. Поединок завершился победой Лучича, уложившего на лёд Сабурена.
Для Лучича этот матч стал тысячным в карьере в Национальной хоккейной лиге.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.
Помимо драки, свой юбилейный матч Лучич отметил голевой передачей на пятой минуте первого периода — канадец ассистировал Юусо Вялимяки.
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