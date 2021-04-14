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Цыбук: скауты — неотъемлемая часть профессионального клуба

Цыбук: скауты — неотъемлемая часть профессионального клуба
Хоккей / КХЛ 0

Новоиспечённый руководитель скаутской службы челябинского «Трактора» Евгений Цыбук прокомментировал назначение на эту должность.

«Я считаю, что любой профессиональный клуб должен строиться на профессиональной основе. Скауты — его неотъемлемая часть. Это те люди, которые дают организации полную информацию. Они посещают матчи, видят игроков в деле и знают те рынки, на которых работают. Такой процесс облегчает работу генерального менеджера. Инвестиции в это очень разумны. В НХЛ система уже очень давно работает — в клубе эти функции выполняют по 30-40 человек. Уже всем давно понятно, что именно таким путём и нужно идти. Невозможно одному человеку объять необъятное», — приводит слова Евгения Цыбука официальный сайт челябинского клуба.

«Трактор» создал скаутскую службу
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