Канадская хоккейная лига второй год подряд отменила Мемориальный кубок

Канадская хоккейная лига (CHL) приняла решение отменить Мемориальный кубок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.



Таким образом, турнир был отменён второй год подряд — в 2020 году лига также отменяла розыгрыш Мемориального кубка.



Примечательно, что до 2020 года Мемориальный кубок разыгрывался с 1919 года без перерывов. Этот турнир был утверждён перед сезоном-1918/1919 в память о канадских хоккеистах, погибших в Первой мировой войне.



Как сообщает лига, решение о проведении Кубка в 2022 году будет принято позже, однако в лиге рассчитывают провести соревнования в следующем году после двухлетнего перерыва.

Последним обладателем Мемориального кубка является команда «Руин-Норанда», выигравшая трофей в 2019 году.