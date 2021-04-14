Канадская хоккейная лига второй год подряд отменила Мемориальный кубок
Канадская хоккейная лига (CHL) приняла решение отменить Мемориальный кубок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Таким образом, турнир был отменён второй год подряд — в 2020 году лига также отменяла розыгрыш Мемориального кубка.
Примечательно, что до 2020 года Мемориальный кубок разыгрывался с 1919 года без перерывов. Этот турнир был утверждён перед сезоном-1918/1919 в память о канадских хоккеистах, погибших в Первой мировой войне.
Как сообщает лига, решение о проведении Кубка в 2022 году будет принято позже, однако в лиге рассчитывают провести соревнования в следующем году после двухлетнего перерыва.
Последним обладателем Мемориального кубка является команда «Руин-Норанда», выигравшая трофей в 2019 году.
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