Куинн: Панарин — особенный игрок, люди не понимают, насколько он силён в хоккее
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) оценил влияние на игру команды нападающего Артемия Панарина, который в этой встрече отметился голом в пустые ворота.
«Он особенный игрок. В ключевые моменты он играет важную роль. В этой лиге не так много игроков, которые могут делать то, что делает он. У него невероятный хоккейный IQ, у него прекрасные хоккейные навыки. Я много об этом говорю, и люди не понимают, насколько он силён в хоккее. У него сильные руки.
Он очень харизматичен. И когда такой парень, суперзвезда, обладает таким типом личности, он просто невероятно поднимает дух в раздевалке», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.
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