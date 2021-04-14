Президент Латвийской федерации хоккея обеспокоен готовностью инфраструктуры к ЧМ-2021

Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис сообщил, что он обеспокоен уровнем готовности инфраструктуры к чемпионату мира 2021 года, который стартует в Риге 21 мая.

«Времени нет, все работают в усиленном режиме. Нужно надеяться, что всё получится. Больше всего волнует инфраструктура. Вторая арена и тренировочный холл должны быть готовы в срок. Нас беспокоит ситуация вокруг «Даугавы», потому что её нужно было сдать в эксплуатацию 17 марта. В настоящее время мы не видим, чтобы там был лёд. Нам каждую неделю обещают, что лёд вот-вот начнут заливать, но холл до сих пор не сдан в эксплуатацию. Работы в Олимпийском спортивном центре начались более недели назад. Надеемся, что там все справятся со своими обязанностями.



Мы подали заявку на вакцины вовремя. Согласно нашему плану, их должны были сделать в начале марта, чтобы хоккеисты получили обе дозы перед нагрузками. Вакцины нам не предоставили. Теперь каждый игрок будет представлять собой риск для команды. К сожалению, будем играть как есть. Будем надеяться, что сможем защитить наших игроков от COVID-19», — приводит слова Калвитиса Delfi.