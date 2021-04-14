«Вегас» пытался выменять Гецлафа у «Анахайма»

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф подтвердил, что действительно мог покинуть команду в день дедлайна обменов.



«Я не хочу вдаваться в подробности, но к Бобу Мюррею обратилось несколько команд. «Вегас», думаю, в какой-то момент был в их числе. Я в этом уверен, ведь они являются нашими соперниками по дивизиону», — приводит слова Гецлафа The Athletic.



35-летний хоккеист был готов покинуть состав «Анахайма», если бы клуб получил что-то значимое в качестве обмена. Контракт Гецлафа с клубом истекает в конце нынешнего сезона.



Гецлаф был выбран на драфте НХЛ 2003 года под 19-м номером «Анахаймом», в составе которого он провёл всю карьеру. Он принял участие в 1090 матчах НХЛ, в которых набрал 980 (277+703) очков.