«Вегас» пытался выменять Гецлафа у «Анахайма»
Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф подтвердил, что действительно мог покинуть команду в день дедлайна обменов.
«Я не хочу вдаваться в подробности, но к Бобу Мюррею обратилось несколько команд. «Вегас», думаю, в какой-то момент был в их числе. Я в этом уверен, ведь они являются нашими соперниками по дивизиону», — приводит слова Гецлафа The Athletic.
35-летний хоккеист был готов покинуть состав «Анахайма», если бы клуб получил что-то значимое в качестве обмена. Контракт Гецлафа с клубом истекает в конце нынешнего сезона.
Гецлаф был выбран на драфте НХЛ 2003 года под 19-м номером «Анахаймом», в составе которого он провёл всю карьеру. Он принял участие в 1090 матчах НХЛ, в которых набрал 980 (277+703) очков.
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