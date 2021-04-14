Карлсон — восьмой игрок «Вашингтона», который провёл 800 матчей в НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон провёл 800-й матч в Национальной хоккейной лиге во встрече с «Филадельфией Флайерз», сообщает «Твиттер» NHL PR.

Кстати, в этом же матче Карлсон сделал две результативные передачи и оформил 400-ю передачу. По этому показателю он стал первым защитником в «Кэпиталз».

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 6:1.

Напомним, что защитник выступает за «Вашингтон» с сезона-2010/2011. В текущем сезоне Карлсон провёл 43 игры и набрал 37 очков: забросил 10 шайб и отдал 27 передач.

После 43 матчей «Кэпиталз» лидируют в таблице Восточного дивизиона с 60 очками. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.