Карлсон — восьмой игрок «Вашингтона», который провёл 800 матчей в НХЛ
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон провёл 800-й матч в Национальной хоккейной лиге во встрече с «Филадельфией Флайерз», сообщает «Твиттер» NHL PR.
Кстати, в этом же матче Карлсон сделал две результативные передачи и оформил 400-ю передачу. По этому показателю он стал первым защитником в «Кэпиталз».
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 6:1.
Напомним, что защитник выступает за «Вашингтон» с сезона-2010/2011. В текущем сезоне Карлсон провёл 43 игры и набрал 37 очков: забросил 10 шайб и отдал 27 передач.
После 43 матчей «Кэпиталз» лидируют в таблице Восточного дивизиона с 60 очками. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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