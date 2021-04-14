Хольм, Нестрашил и Расмуссен покинут «Металлург»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Филип Хольм, а также нападающие Деннис Расмуссен и Андрей Нестрашил покинут команду.
У всех троих 30 апреля заканчиваются контракты, но новых соглашений этим иностранцам предложено не будет. Нестрашил не вытягивает роль центра в ведущих звеньях, Хольм и Расмуссен тоже могли сыграть лучше. Иностранцы, особенно в плей-офф, должны делать разницу, но в серии с «Авангардом» иностранцы магнитогорцев ушли в тень. У голкипера Олкинуоры и нападающего Бека есть действующие контракты на следующий сезон.
Хольм выступал за «Металлург» один сезон, провёл 34 игры и набрал 16 очков за результативность (4+12). Расмуссен играл за «магнитку» с сезона-2018/2019, а в текущем сезоне набрал 21 очко в 48 встречах (13+8). Нестрашил провёл в «Металлурге» два сезона. В текущем – сыграл 66 матчей, забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач.
- 14 апреля 2021
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