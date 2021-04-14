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«Колорадо» пропустило утреннюю тренировку из-за положительного ковид-теста

«Колорадо» пропустило утреннюю тренировку из-за положительного ковид-теста
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» пропустил утреннюю тренировку перед матчем с «Сент-Луис Блюз» из-за одного положительного теста на коронавирус.

«Колорадо» не будет проводить утреннюю тренировку в Сент-Луисе из-за одного положительного результата вчерашнего тестирования на COVID-19. Хоккеист находится в изоляции, остальные игроки и тренерский штаб получили отрицательные результаты», – сообщает пресс-служба клуба в твиттер-аккаунте.

Напомним, что «Колорадо» и «Сент-Луиз» сыграют друг с другом 15 апреля в 2:30 мск.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Колорадо» после 42 игр лидирует в Западном дивизионе с 62 очками. «Сент-Луиз» занимает четвёртую строчку с 44 очками.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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