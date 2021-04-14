Бобровский: Панарин ляпнет что-нибудь, и всем смешно

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский недавно провёл 500-й матч в НХЛ, а нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в тот день пожелал себе чаще забрасывать Бобровскому.

«Панарин пожелал себе больше голов в мои ворота? Да мы играли друг против друга ещё в том году. Может, тогда он и забросил. Но вы же знаете Артемия! Он за словом в карман не лезет. Ляпнет что-нибудь, и всем смешно.

Я всерьёз особо на это не смотрю. Конечно, ты играешь в хоккей и хочешь в каждом матче ничего не пропускать. С другой стороны, Артемий — хороший, нестандартный игрок, принимающий грамотные решения. Играть против него — это всегда и честь, и проверка своих навыков, возможностей. Но когда мы выходим друг против друга, я буду стараться, чтобы он мне не забил.

Когда выбирали клубы, оба попали в яблочко? Я и в том году так думал, даже несмотря на то, что провёл тяжелый сезон во «Флориде». Но был счастлив и рад своему выбору. Клуб меня постоянно поддерживал, партнёры — тоже. Все люди, кто был со мной, верили в меня. Они всегда были рядом, давали свою энергию. И я ни разу не сомневался в своем выборе.

Сейчас вам отвечу то же самое. Я счастлив тому, где сегодня нахожусь, за кого играю, какие люди меня окружают. В этом сомнений никогда не было. И думаю, то же самое вам ответит Артемий. И он здорово играет, исполняя важную роль в «Рейнджерс». И его поддерживают люди. Он набирает много очков, наслаждаясь хоккеем и жизнью. Так что у нас есть абсолютная гармония в этом плане», – цитирует Бобровского «Матч ТВ».