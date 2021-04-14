Бобровский: Панарин ляпнет что-нибудь, и всем смешно

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский недавно провёл 500-й матч в НХЛ, а нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в тот день пожелал себе чаще забрасывать Бобровскому.
«Панарин пожелал себе больше голов в мои ворота? Да мы играли друг против друга ещё в том году. Может, тогда он и забросил. Но вы же знаете Артемия! Он за словом в карман не лезет. Ляпнет что-нибудь, и всем смешно.
Я всерьёз особо на это не смотрю. Конечно, ты играешь в хоккей и хочешь в каждом матче ничего не пропускать. С другой стороны, Артемий — хороший, нестандартный игрок, принимающий грамотные решения. Играть против него — это всегда и честь, и проверка своих навыков, возможностей. Но когда мы выходим друг против друга, я буду стараться, чтобы он мне не забил.
Когда выбирали клубы, оба попали в яблочко? Я и в том году так думал, даже несмотря на то, что провёл тяжелый сезон во «Флориде». Но был счастлив и рад своему выбору. Клуб меня постоянно поддерживал, партнёры — тоже. Все люди, кто был со мной, верили в меня. Они всегда были рядом, давали свою энергию. И я ни разу не сомневался в своем выборе.
Сейчас вам отвечу то же самое. Я счастлив тому, где сегодня нахожусь, за кого играю, какие люди меня окружают. В этом сомнений никогда не было. И думаю, то же самое вам ответит Артемий. И он здорово играет, исполняя важную роль в «Рейнджерс». И его поддерживают люди. Он набирает много очков, наслаждаясь хоккеем и жизнью. Так что у нас есть абсолютная гармония в этом плане», – цитирует Бобровского «Матч ТВ».
- 14 апреля 2021
-
18:22
-
18:08
-
17:46
-
17:06
-
16:51
-
16:40
-
15:41
-
15:38
-
14:50
-
14:22
-
14:17
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:31
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:53
-
11:15
-
11:08
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
09:54
-
09:25
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:15
-
07:56
-
07:50
-
07:31
-
07:19
-
07:10