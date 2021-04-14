Оши – о Манте: его габариты и забивные качества могут стать отличным рецептом успеха

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал переход нападающего Энтони Манты в «Кэпиталз».

«Всегда полезно понимать, в каком направлении пытается рулить клубом менеджмент: набрать побольше активов на будущее или предпринять явные шаги к усилению перед плей-офф. По тем действиям, которые предприняли мы, очевидно, что от нас ждут ещё одного похода за Кубком. Лично я очень рад, что дедлайн прошел, и теперь мы всей командой можем сфокусироваться на том, чтобы заиграть в кубковый хоккей



Силовая игра в наш стиль уже и так заложена, поэтому не думаю, что приобретение Манты стоит считать неким месседжем руководства. В то же время его габариты, его атлетические возможности и забивные качества могут стать отличным рецептом успеха и для него самого, и для нашего звена, и для всей команды. Особенно в плей-офф, где придется драться за каждый дюйм пространства перед воротами, и где потребуется забить важный гол», – цитирует Оши официальный сайт НХЛ.