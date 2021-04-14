Источник: в «Ак Барсе» недовольны Да Костой, игроки поддерживают Доуса

Хоккеисты «Ак Барса» недовольны французским форвардом Стефаном Да Костой, но игроки поддерживают нападающего Найджела Доуса, сообщает «Бизнес Online».

По словам источника, француз подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом» на 150 млн рублей и поэтому, возможно, нападающий в мыслях уже давно не в плей-офф и бережёт себя, зная, что в ближайшем будущем его ждёт хороший контракт.

Сообщается, что к Доусу отношение в команде совсем другое – игроки готовы вступиться за него, чтобы нападающий вернулся в состав. Найджел не забивает уже восемь игр, но в каждом матче с «Авангардом» имеет стопроцентные моменты.

Напомним, что шестой матч финальной серии оба игрока пропустили. После шести игр счёт в серии равный – 3-3.