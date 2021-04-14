«Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Раулем Якуповым
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил новое соглашение с 16-летним нападающим Раулем Якуповым, сообщает официальный сайт команды.
В текущем сезоне форвард дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге за «Реактор», провёл 43 матча и набрал 20 очков за результативность: забросил 14 шайб и отдал шесть результативных передач.
По итогам регулярного чемпионата МХЛ «Реактор» занял 12 место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
Напомним, что сезон-2020/2021 Молодёжной хоккейной лиги не закончен. В финале Кубка Харламова встретятся две команды, выступавшие в Западной конференции: московское «Динамо» и ярославский «Локо». Первые матчи состоятся 15 и 16 апреля в Москве, ответные игры пройдут в Ярославле 19 и 20 апреля.
«Динамо» и «Локо» сыграют в финале Кубка Харламова
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