Радулов пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы
Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустит остаток сезона из-за травмы.
«Радулову потребуется операция по восстановлению травмы основной мышцы. Операция заставит его пропустить остаток сезона. Ожидается, что он полностью выздоровеет к сезону-2021/2022 годов», – сообщает пресс-служба «Далласа» на официальном сайте клуба.
Напомним, что Александр Радулов выступает за «Даллас» с сезона-2017/2018. В текущем сезоне российский форвард сыграл 11 матчей и набрал 12 очков: забросил четыре шайбы и отдал восемь передач.
«Даллас» после 40 игр с 41 очком занимает шестое место в Центральном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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