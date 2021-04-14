Капитан «Баффало» Айкел пропустит остаток сезона из-за межпозвоночной грыжи
Капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел пропустит остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска на шее, сообщает официальный сайт клуба.
За «Сэйбрз» нападающий выступает с сезона 2015/2016.
Ожидается, что Айкел будет здоров и готов к игре в начале сезона-2021/2022. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч, набрал 18 очков за результативность: забросил две шайбы и отдал 16 передач. Показатель полезности форварда «-11». В среднем он проводит на льду 20 минут и 30 секунд.
В следующем матче «Баффало» встретится с «Вашингтон Кэпиталз» на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне 16 апреля в 2:00 мск.
Ранее главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер высказался о травме нападающего Джека Айкела.
«Айкел в обозримом будущем не сыграет». Главный тренер «Баффало» высказался о травме Джека
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