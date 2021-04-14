Барабанов после карантина отправится в фарм-клуб «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов после карантина проведёт несколько матчей за фарм-клуб «акул» – «Сан-Хосе Барракуда», сообщает журналист Шенг Пэнг.

Барабанов сыграет несколько матчей в АХЛ. Россиянин прибыл в «Шаркс» и должен пройти обязательный карантин, после которого начнёт выступление с фарм-клуба.

«Я думаю, что он парень, который может нам помочь», – цитирует главного тренера «Сан-Хосе» Боба Бауннера журналист Шэнг Пэнг.

«Нам очень нравится его комплектация. Он невысокий, но коренастый парень», – приводит слова Бауннера журналист Грег Вишински.

Напомним, что в прошедший дедлайн Национальной хоккейной лиги Барабанов перешёл в «Сан-Хосе Шаркс» из «Торонто», за который провёл 13 матчей и отметился в них одной результативной передачей.