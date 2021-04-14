«Я с вами!» Емелин пожелал удачи «Авангарду» в седьмом матче с «Ак Барсом»

Защитник и капитан «Авангарда» Алексей Емелин выступил с заявлением в официальном «инстаграме» клуба.

«Всем привет! Хочу сказать, что я стал себя намного лучше чувствовать и хотел бы поблагодарить руководство клуба, команду, болельщиков и тех людей, которые поддерживали меня в этот трудный период. Я всегда старался оставаться на связи со своей командой и хотел бы пожелать удачи в седьмой игре. Я с вами!» – сказал Емелин на видео в «инстаграме» «Авангарда».

Напомним, что после первого финального матча Восточной конференции с «Ак Барсом» Емелин был госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, что в организме защитника были обнаружены запрещённые вещества, однако в КХЛ официальных заключений об их наличии не поступало.