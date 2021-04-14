Президент ИИХФ Рене Фазель впечатлён темпами строительства арены в Омске

Президент ИИХФ Рене Фазель встретился с председателем совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым, сообщает пресс-служба омского клуба в «Твиттере».
В рамках обсуждения Крылов и Фазель обсудили подготовку к молодёжному чемпионату мира — 2023, который Омск примет вместе с Новосибирском, а также статус строительства новой «Арены Омск» к турниру.
«Господин Фазель был впечатлён сроками и темпами строительства нового спортивного объекта в Омске, а также пожелал честной и бескомпромиссной борьбы в 7-м матче финала Восточной конференции КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом», — написала пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере».
Напомним, «Авангард» встречается с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции. После шести матчей счёт в серии 3-3. Решающая игра состоится 15 апреля в Казани.
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