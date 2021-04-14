Глава БФХ: минское «Динамо» могли закрыть. Сложно было убедить руководство оставить клуб

Глава федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал, что проект минского «Динамо» в КХЛ был на грани закрытия.

Два года назад мы пошли на рискованный шаг, сделав ставку на молодых ребят. Понимали, что это неизбежно и необходимо всему белорусскому хоккею. Рассчитывали, что успех придёт сразу. Однако получили непростой сезон, а с ним шквал критики. Некоторые люди, имевшие возможность информационного доступа к высшему руководству страны, поспешили обозначить «Динамо» как неудавшийся проект.

Даже стоял вопрос о его закрытии. На самом деле так, действительно, было. И было очень сложно убедить руководство, что «Динамо» в КХЛ должно остаться. Многие были настроены закрыть проект, началось непростое время, пандемия, масса сложностей, но прошли через них. Более того, пошли на определённую сделку, о которой уже можно рассказать. Буквально поставили на карту всё: если селекционный акцент, связанный с доверием молодым белорусам, не сработает, «Динамо» больше не будет выступать в лиге. Поэтому хочу выразить признательность каждому хоккеисту клуба, делавшему всё, чтобы проект существовал», – цитирует Баскова pressball.by.