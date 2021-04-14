Конор Шири может продлить контракт с «Вашингтоном»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Конор Шири может продлить контракт со столичным клубом на два года, сообщает журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».
По информации источника, зарплата форварда на сезон составит $ 1,5 млн.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги американский форвард провёл 40 матчей в чемпионате и набрал 19 очков за результативность: забросил 11 шайб и отдал восемь передач.
После 43 игр «Вашингтон» занимает первое место в таблице Восточного дивизиона с 60 очками. На второй строчке располагается «Нью-Йорк Айлендерс», у которого в 42 матчах 58 очков.
По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
Ранее форвард выступал в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз».
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:21
-
23:12
-
22:21
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
20:46
-
20:24
-
20:17
-
19:56
-
19:37
-
19:10
-
18:38
-
18:22
-
18:08
-
17:46
-
17:06
-
16:51
-
16:40
-
15:41
-
15:38
-
14:50
-
14:22
-
14:17
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:31
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:53
-
11:15
-
11:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам