Конор Шири может продлить контракт с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Конор Шири может продлить контракт со столичным клубом на два года, сообщает журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».

По информации источника, зарплата форварда на сезон составит $ 1,5 млн.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги американский форвард провёл 40 матчей в чемпионате и набрал 19 очков за результативность: забросил 11 шайб и отдал восемь передач.

После 43 игр «Вашингтон» занимает первое место в таблице Восточного дивизиона с 60 очками. На второй строчке располагается «Нью-Йорк Айлендерс», у которого в 42 матчах 58 очков.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Ранее форвард выступал в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз».