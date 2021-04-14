«Даллас» продлил контракт с защитником Хэнли
«Даллас Старз» продлил контракт с защитником Джоэл Хэнли на два года, сообщает официальный сайт клуба.
Хоккеист будет выступать за клуб до конца сезона-2022/2023. Общая сумма контракта составляет $ 1,5 млн.
В текущем сезоне канадский защитник провёл 24 игры и оформил четыре результативные передачи. Ранее Хэнли в Национальной хоккейной лиге выступал за «Даллас», «Аризону Койотс» и «Монреаль Канадиенс».
После 41 игры «Даллас» с 42 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе. Строчкой выше идёт «Чикаго Блэкхоукс», у которого в 43 встречах 45 очков. Топ-4 замыкает «Нэшвилл Предаторз». У «Нэшвилла» в 44 матчах 49 баллов.
По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:21
-
23:12
-
22:21
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
20:46
-
20:24
-
20:17
-
19:56
-
19:37
-
19:10
-
18:38
-
18:22
-
18:08
-
17:46
-
17:06
-
16:51
-
16:40
-
15:41
-
15:38
-
14:50
-
14:22
-
14:17
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:31
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:53
-
11:15
-
11:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам