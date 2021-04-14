«Даллас» продлил контракт с защитником Хэнли

«Даллас Старз» продлил контракт с защитником Джоэл Хэнли на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Хоккеист будет выступать за клуб до конца сезона-2022/2023. Общая сумма контракта составляет $ 1,5 млн.

В текущем сезоне канадский защитник провёл 24 игры и оформил четыре результативные передачи. Ранее Хэнли в Национальной хоккейной лиге выступал за «Даллас», «Аризону Койотс» и «Монреаль Канадиенс».

После 41 игры «Даллас» с 42 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе. Строчкой выше идёт «Чикаго Блэкхоукс», у которого в 43 встречах 45 очков. Топ-4 замыкает «Нэшвилл Предаторз». У «Нэшвилла» в 44 матчах 49 баллов.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.