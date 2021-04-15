Грубауэр попал в COVID-протокол, он пропустит не менее семи матчей
Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр попал в коронавирусный протокол, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. В связи с этим Грубауэр пропустил матч против «Сент-Луис Блюз». Игра завершилась победой «Эвеланш» — 4:3. Хоккеист находится на изоляции и пропустит как минимум семь матчей.
«Эвеланш» отменили утреннюю раскатку, объявив, что хоккеист, чей тест на коронавирус дал положительный результат, находится в изоляции.
Ворота «Эвеланш» в матче против «Блюз» защищал Деван Дубник. Это был первый матч голкипера за «Колорадо».
В 34 матчах нынешнего сезона Грубауэр (33 старта) одержал 25 побед, оформил пять шат-аутов, и потерпел восемь поражений в основное время и одно в дополнительное, пропуская в среднем 2,00 шайбы за игру.
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