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Грубауэр попал в COVID-протокол, он пропустит не менее семи матчей

Грубауэр попал в COVID-протокол, он пропустит не менее семи матчей
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр попал в коронавирусный протокол, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. В связи с этим Грубауэр пропустил матч против «Сент-Луис Блюз». Игра завершилась победой «Эвеланш» — 4:3. Хоккеист находится на изоляции и пропустит как минимум семь матчей.

«Эвеланш» отменили утреннюю раскатку, объявив, что хоккеист, чей тест на коронавирус дал положительный результат, находится в изоляции.

Ворота «Эвеланш» в матче против «Блюз» защищал Деван Дубник. Это был первый матч голкипера за «Колорадо».

В 34 матчах нынешнего сезона Грубауэр (33 старта) одержал 25 побед, оформил пять шат-аутов, и потерпел восемь поражений в основное время и одно в дополнительное, пропуская в среднем 2,00 шайбы за игру.

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