Миллер: как «Ванкувер» может подготовиться к игре, проведя всего одну тренировку?

Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер раскритиковал решение возобновить игры команды на следующий день после проведения первой тренировки после вспышки коронавируса в команде.
«Это просто какое-то безумие. Я понимаю, что все выполняют свою работу, но сложно понять, как команда может подготовиться к игре, проведя всего одну тренировку и одну утреннюю раскатку. Я катался пару раз и мои лёгкие просто кричат», — приводит слова Джей Ти Миллера журналист Бен Кузма в своём «твиттере».
«Будет очень непросто. Даже для меня, хотя я катался пару раз. Дышать тяжело, я потерял форму, потому что сидел дома и ничего не делал. Я даже представить не могу, каково тем, кто переболел, через что придется им пройти, чтобы снова подготовиться к играм высочайшего уровня … в пятницу нам предстоит играть против двух лучших хоккеистов мира, а в субботу против одной из лучших команд лиги. Не думал, что когда-либо окажусь в такой ситуации. А это только начало очень долгого отрезка. Может быть не такого уж долгого, но очень напряженного до окончания чемпионата. Как я реагирую на это? Не знаю. Ситуацию никак не назовешь идеальной. Нужно работать. Вот что я думаю», — добавил Миллер в интервью официальному сайту НХЛ.
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