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Фолиньо: старый шлем отца используем до сих пор — процеживаем через него макароны

Фолиньо: старый шлем отца используем до сих пор — процеживаем через него макароны
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Ник Фолиньо рассказал о том, как примерял шлем своего отца — известного в прошлом хоккеиста Майка Фолиньо, который также выступал за «кленовые листья».

«Однажды я нашёл его дома и примерил. Знаете, с точки зрения хоккеиста, это был самый удобный шлем, который только может быть. Старая экипировка была удобнее, но, увы, она не отвечает современным требованиям безопасности. Но мы всё равно используем этот шлем и сейчас — когда нужно процедить макароны», — сказал Фолиньо в эфире программы Overdrive канадской телекомпании TSN.

33-летний Фолиньо в этом сезоне провел 42 матча за «Коламбус Блю Джекетс», забив семь голов и сделав девять передач. Перед дедлайном его обменяли в «Торонто».

В 950 играх НХЛ он набрал 482 очка (203 гола, 279 передач).

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