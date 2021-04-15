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Девелопер отказался строить арену для «Спартака» в Сокольниках

Девелопер отказался строить арену для «Спартака» в Сокольниках
Хоккей / КХЛ 0
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«Группа ТЭН» – девелопер коммерческой и жилой недвижимости «Группа ТЭН» пересмотрела проект строительства нового ледового комплекса «Сокольники» и «признала нецелесообразным» возведение новой арены на 12 тыс. зрителей, на которой должна была играть команда КХЛ «Спартак», сообщает «РБК-Спорт».

Решение вызвано нахождением стадиона «на территории объекта культурного наследия «Парк Сокольники», что влечет «ряд ограничений и обременений». Также в «Группе ТЭН» приняли «во внимание транспортную доступность района Сокольники, отсутствие подъездных путей и ограниченное парковочное пространство».

Кроме того, как сообщает девелопер, немаловажную роль сыграл отказ «Спартака» играть в «Сокольниках».

«Строительство большой арены предполагалось для размещения «Спартака», но учитывая все вышеперечисленные неудобства, в настоящее время команда рассматривает для своей базы другой вариант площадки», — сообщила пресс-служба застройщика.

Как сообщают в «Группе ТЭН», проект реконструкции «Сокольников» «пересмотрен кардинально». Новая концепция предусматривает размещение «полноценного учебно-тренировочного комплекса ледовых видов спорта с приоритетными направлениями — хоккей и фигурное катание».

Первый этап строительства планируется завершить в первом-втором кварталах 2022 года. Второй этап — в конце того же года.

«В настоящее время завершена разработка проектной документации, утверждены подрядчики. Проект находится на этапе прохождения экспертизы. Начало работ по реконструкции планируется во втором квартале 2021 года», — добавили в пресс-службе «Группы ТЭН».

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