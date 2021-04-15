Шипачёв заработает в «Динамо» 285 млн рублей за три года контракта без учёта бонусов

Стала известна зарплата капитана московского «Динамо» Вадима Шипачёва по новому контракту. По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», Шипачёв заработает 285 млн в столичном клубе за ближайшие три сезона (зарплата игрока – 95 млн рублей в каждом из годов контракта). Также Вадим может получить огромный бонус в случае попадания в топ-3 бомбардиров лиги по итогам регулярного чемпионата.



В нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности «+28» и 22 минутах штрафа. В 10 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач при нулевом показателе полезности.



Напомним, что по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» заняло третье место. Бело-голубые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии со СКА со счётом 1-4. В нынешнем сезоне 34-летниий форвард переписал ряд клубных рекордов, в том числе став лучшим бомбардиром «Динамо» в истории КХЛ.