Сегодня, 15 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится седьмой матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск. После шести матчей счёт в серии — 3-3.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: ««Ак Барс» — «Авангард»: кто победит в седьмом матче финала Востока?»
Пройти опрос можно на Quiz.
Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах победили «лисов» и выиграли серию со счётом 4-2.
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