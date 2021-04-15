Минспорта Новосибирской области хочет взыскать с «Сибири» 595 млн рублей через суд

Правительство Новосибирской области намерено через суд взыскать с ХК «Сибирь» 595 млн рублей, сообщает «Тайга Инфо». Следующее заседание по исковому заявлению назначено на 28 апреля.
«Изучив материалы дела, рассмотрев вопросы, вынесенные в предварительное судебное заседание, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что представленных доказательств достаточно для завершения стадии предварительного судебного разбирательства», — сообщается в решении арбитражного суда.
В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области говорила о нарушениях при выделении субсидии ХК «Сибирь». В 2016 году клуб получил 295 млн рублей, в 2017-м — 300 млн рублей. Сообщалось, что средства были перечислены, несмотря на задолженность перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами, что нарушает условия выделения средств.
- 15 апреля 2021
-
12:00
-
12:00
-
11:24
-
10:56
-
10:52
-
10:25
-
09:40
-
09:21
-
08:56
-
08:47
-
08:19
-
07:41
-
05:19
-
04:32
-
00:01
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:21
-
23:12
-
22:21
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
20:46
-
20:24
-
20:17
-
19:56
-
19:37
-
19:10
-
18:38
-
18:22
-
18:08
-
17:46
-
17:06
-
16:51
-
16:40