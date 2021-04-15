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Минспорта Новосибирской области хочет взыскать с «Сибири» 595 млн рублей через суд

Минспорта Новосибирской области хочет взыскать с «Сибири» 595 млн рублей через суд
Хоккей / КХЛ 0
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Правительство Новосибирской области намерено через суд взыскать с ХК «Сибирь» 595 млн рублей, сообщает «Тайга Инфо». Следующее заседание по исковому заявлению назначено на 28 апреля.

«Изучив материалы дела, рассмотрев вопросы, вынесенные в предварительное судебное заседание, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что представленных доказательств достаточно для завершения стадии предварительного судебного разбирательства», — сообщается в решении арбитражного суда.

В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области говорила о нарушениях при выделении субсидии ХК «Сибирь». В 2016 году клуб получил 295 млн рублей, в 2017-м — 300 млн рублей. Сообщалось, что средства были перечислены, несмотря на задолженность перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами, что нарушает условия выделения средств.

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