Зайцев пропустил матч с «Виннипегом» из-за травмы, полученной на разминке

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» из-за травмы, полученной на предматчевой разминке, сообщает официальный сайт лиги. Российский хоккеист получил повреждение нижней части тела.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Зайцев сыграл в 43 встречах, набрав 12 (1+11) очков.
Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой «Виннипега» со счётом 3:2. В составе победителей забивали Марк Шайфли, Мэтью Перро и Тревор Льюис. За «Оттаву» отличились Ник Пол и Джош Норрис. Российский нападающий Евгений Дадонов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». У защитника Артёма Зуба «-1».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
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