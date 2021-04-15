Зайцев пропустил матч с «Виннипегом» из-за травмы, полученной на разминке

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» из-за травмы, полученной на предматчевой разминке, сообщает официальный сайт лиги. Российский хоккеист получил повреждение нижней части тела.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Зайцев сыграл в 43 встречах, набрав 12 (1+11) очков.



Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой «Виннипега» со счётом 3:2. В составе победителей забивали Марк Шайфли, Мэтью Перро и Тревор Льюис. За «Оттаву» отличились Ник Пол и Джош Норрис. Российский нападающий Евгений Дадонов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». У защитника Артёма Зуба «-1».



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.