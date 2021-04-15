Рижское «Динамо» пополнило состав шведским голкипером Маттссоном

Шведский вратарь Юхан Маттссон подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.



Ранее Маттссон выступал в составе команды «Фрёдунда» в сильнейшей шведской лиге СХЛ, где в регулярном турнире отстоял на воротах 23 игры, отразив 90,5 % бросков, пропустив в среднем 2,47 шайбы, сыграл 2 игры всухую и помог команде одержать 11 побед, а в шести играх плей-офф отразил 87,5 % бросков, пропустил в среднем 3,23 шайбы и провел одну игру всухую.



Вместе с «Фрёлунда ХК» Маттссон становился чемпионом Швеции в 2019 году, дважды выигрывал хоккейную Лигу чемпионоа. Кроме того, вместе со шведской сборной U20 стал чемпионом мира U20 в 2012 году.



Всего на счету игрока 105 игр в шведской лиге, в которых он в среднем отражал 91,3 процента бросков, пропускал 2,27 шайбы и оформил восемь шат-аутов.