Рижское «Динамо» пополнило состав шведским голкипером Маттссоном

Шведский вратарь Юхан Маттссон подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
Ранее Маттссон выступал в составе команды «Фрёдунда» в сильнейшей шведской лиге СХЛ, где в регулярном турнире отстоял на воротах 23 игры, отразив 90,5 % бросков, пропустив в среднем 2,47 шайбы, сыграл 2 игры всухую и помог команде одержать 11 побед, а в шести играх плей-офф отразил 87,5 % бросков, пропустил в среднем 3,23 шайбы и провел одну игру всухую.
Вместе с «Фрёлунда ХК» Маттссон становился чемпионом Швеции в 2019 году, дважды выигрывал хоккейную Лигу чемпионоа. Кроме того, вместе со шведской сборной U20 стал чемпионом мира U20 в 2012 году.
Всего на счету игрока 105 игр в шведской лиге, в которых он в среднем отражал 91,3 процента бросков, пропускал 2,27 шайбы и оформил восемь шат-аутов.
- 15 апреля 2021
-
14:33
-
14:25
-
13:59
-
13:47
-
13:42
-
12:59
-
12:47
-
12:00
-
12:00
-
11:24
-
10:56
-
10:52
-
10:25
-
09:40
-
09:21
-
08:56
-
08:47
-
08:19
-
07:41
-
05:19
-
04:32
-
00:01
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:21
-
23:12
-
22:21
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
20:46
-
20:24
-
20:17
-
19:56
-
19:37
-
19:10