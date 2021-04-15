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Стал известен тренерский штаб сборной Казахстана на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен тренерский штаб сборной Казахстана на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Главным тренером сборной Казахстана по хоккею с шайбой на предстоящий чемпионат мира-2021 назначен наставник «Барыса» Юрий Михайлис, сообщает официальный сайт команды из Нур-Султана.

Генеральным менеджером сборной станет Александр Корешков. В тренерский штаб также вошли представители нашего клуба Андрей Шаянов, Максим Семенов, Александр Шимин и Ринат Абитов.

Сборы национальной команды Казахстана стартуют 29 апреля. 13 и 15 мая в Риге сборная Казахстана проведет два контрольных матча против Беларуси.

Михайлис возглавляет «Барыс» с 2020 года. Специалист работает в системе «Барыса» уже 14 лет. Ранее он тренировал «Барыс-2», «Снежных Барсов» и «Номад». В 2017 году «Номад» под руководством специалиста стал чемпионом Казахстана и завоевал серебряные медали на Континентальном Кубке-2017/2018.

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