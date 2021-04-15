Стал известен тренерский штаб сборной Казахстана на ЧМ-2021

Главным тренером сборной Казахстана по хоккею с шайбой на предстоящий чемпионат мира-2021 назначен наставник «Барыса» Юрий Михайлис, сообщает официальный сайт команды из Нур-Султана.



Генеральным менеджером сборной станет Александр Корешков. В тренерский штаб также вошли представители нашего клуба Андрей Шаянов, Максим Семенов, Александр Шимин и Ринат Абитов.



Сборы национальной команды Казахстана стартуют 29 апреля. 13 и 15 мая в Риге сборная Казахстана проведет два контрольных матча против Беларуси.



Михайлис возглавляет «Барыс» с 2020 года. Специалист работает в системе «Барыса» уже 14 лет. Ранее он тренировал «Барыс-2», «Снежных Барсов» и «Номад». В 2017 году «Номад» под руководством специалиста стал чемпионом Казахстана и завоевал серебряные медали на Континентальном Кубке-2017/2018.