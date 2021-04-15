Никитин: философия ЦСКА построена в первую очередь на том, как играем мы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от седьмого матча финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» и от финала Кубка Гагарина.



«Я уже давно не болельщик, будем просто смотреть интересный хоккей. Готовимся и понимаем, что против нас в любом случае будет играть сильная команда. ЦСКА никогда не выбирает соперника. Это глупая затея. И не только для нас, но и для любой команды. Играют два достойных друг друга клуба и в любом случае мы получим сильного соперника.



Проблемы в большинстве в серии со СКА? Когда ты играешь 5:0, то тогда, наверное, проблем в большинстве нет. Но когда ты действуешь против хорошей организованной команды, проблемы всегда будут. Существует много нюансов, которые ты не можешь предсказать. Я не считаю, что у нас были какие-то особенные проблемы в большинстве. СКА хорошо оборонялся. Но, конечно, мы работаем над этим компонентом. Мы не останавливались, неважно забрасывали нам в большинстве или нет. У нас достаточно системная работа в этом плане.



С одной стороны, здесь понятно, что мы ждём, кто будет. С другой стороны, наша философия построена в первую очередь на том, как играем мы. Наш тренировочный процесс и видеоразборы сфокусированы именно на этом. Нам будет достаточно двух дней, чтобы скорректировать подготовку. Тем более, обе команды нам хорошо знакомы, мы с ними немало игр провели в чемпионате», — приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА.

«Ак Барс» брал кубки, «Авангард» дожимал выскочек. История седьмых игр финалистов Востока В решающих матчах плей-офф КХЛ «ястребы» побеждали только в первых раундах, а у Казани есть две победы в финале.