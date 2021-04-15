Экс-тренер СКА Барри Смит в 69 лет возобновил тренерскую карьеру в Швеции
Бывший главный тренер санкт-петербургского СКА Барри Смит возобновил тренерскую карьеру и возглавил шведский клуб «Юргорден», сообщает официальный твиттер команды.
Американский специалист работал в СКА с апреля 2007 по март 2010 года, с 2011 по 2012 год тренировал швейцарский хоккейный клуб «Лугано», где и завершил тренерскую карьеру.
Текущий регулярный сезон шведской лиги «Юргорден» завершил на 10-м месте и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил в серии клубу «Фрелунда» со счётом 1-2.
Напомним, что Барри Смит пять раз выигрывал Кубок Стэнли в качестве ассистента главного тренера: дважды с «Питтсбург Пингвинз» (в 1991 и 1992 годах) и трижды – с «Детройт Ред-Уингз» (в 1997, 1998, 2002 годах).
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