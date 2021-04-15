Хартли: седьмой матч – как коробка с сюрпризом. Никогда не знаешь, что может произойти

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от седьмой игры серии с «Ак Барсом».

«Понятно, что будет нервозность с обеих сторон, много эмоций. Каждая команда хочет забить первой, мы знаем фактор первого гола в этой серии. Седьмой матч – как коробка с сюрпризом, никогда не знаешь, что может произойти. Мы знаем их, они знают нас. Когда доходишь до седьмого матча, думаю, никаких секретов между соперниками уже не остаётся. Шайба в игре, сражаются две отличные команды, у каждой из которых есть талантливые игроки. Думаю, мы увидим отличный матч.

Определённо, сегодня понадобится удача. Посмотрите на общее количество заброшенных шайб. Если не ошибаюсь, у нас их девять, у них – восемь. И это в шести матчах! Забивать голы очень непросто! А седьмой матч всегда непредсказуем», – сказал Хартли YouTube-каналу «Авангарда».

Напомним, что в решающем матче серии «Ак Барс» и «Авангард» сыграют 15 апреля в Казани на «Татнефть-Арене». Начало матча – в 19:00 мск.

Победитель матча встретится в финале с московским ЦСКА. Первая финальная игра состоится в Москве 18 апреля.