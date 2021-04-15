Хартли: седьмой матч – как коробка с сюрпризом. Никогда не знаешь, что может произойти

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от седьмой игры серии с «Ак Барсом».
«Понятно, что будет нервозность с обеих сторон, много эмоций. Каждая команда хочет забить первой, мы знаем фактор первого гола в этой серии. Седьмой матч – как коробка с сюрпризом, никогда не знаешь, что может произойти. Мы знаем их, они знают нас. Когда доходишь до седьмого матча, думаю, никаких секретов между соперниками уже не остаётся. Шайба в игре, сражаются две отличные команды, у каждой из которых есть талантливые игроки. Думаю, мы увидим отличный матч.
Определённо, сегодня понадобится удача. Посмотрите на общее количество заброшенных шайб. Если не ошибаюсь, у нас их девять, у них – восемь. И это в шести матчах! Забивать голы очень непросто! А седьмой матч всегда непредсказуем», – сказал Хартли YouTube-каналу «Авангарда».
Напомним, что в решающем матче серии «Ак Барс» и «Авангард» сыграют 15 апреля в Казани на «Татнефть-Арене». Начало матча – в 19:00 мск.
Победитель матча встретится в финале с московским ЦСКА. Первая финальная игра состоится в Москве 18 апреля.
- 15 апреля 2021
-
18:00
-
17:45
-
17:32
-
17:09
-
16:58
-
16:43
-
16:29
-
16:12
-
16:00
-
15:55
-
15:13
-
15:00
-
14:49
-
14:33
-
14:25
-
13:59
-
13:47
-
13:42
-
12:59
-
12:47
-
12:00
-
12:00
-
11:24
-
10:56
-
10:52
-
10:25
-
09:40
-
09:21
-
08:56
-
08:47
-
08:19
-
07:41
-
05:19
-
04:32
-
00:01