Буше: Матч с «Ак Барсом» самый важный в сезоне. Думаю, «Авангард» к нем готов

Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился ожиданиями от седьмой игры финальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом».

«Я пару раз играл седьмые матчи. Эта игра будет плотной. На кону стоят «жизни» обеих команд в плей-офф. Будет тяжёлый, эмоциональный матч. Нужно постараться сохранять спокойствие на протяжении всего игрового времени. Если посмотреть на все матчи серии, увидим, что побеждала команда, которая открывала счёт. Нужно хорошо начать, это крайне важно. Я буду готовиться к игре как обычно. Этот матч отличается от всех остальных, но нужно постараться отнестись к нему, как к любому другому. На данный момент – это самый важный матч сезона. Думаю, мы к нему готовы», – сказал Буше YouTube-каналу «Авангарда».

Напомним, что в решающем матче серии «Ак Барс» и «Авангард» сыграют 15 апреля в Казани на «Татнефть-Арене». Начало матча в 19:00 мск.

Победитель матча встретится в финале с московским ЦСКА. Первая финальная игра состоится в Москве 18 апреля.