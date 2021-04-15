Р. Ротенберг: искусственно воспитанников в СКА не вводим, но уже есть Цицюра и Куктшель

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поделился мнением о развитии хоккеистов системы клуба.
«Мы не можем искусственно вводить в состав СКА местных воспитанников. Но уже сейчас есть Владислав Цицюра и Павел Кукштель, которые в этом сезоне стали играть за основу и добились огромного прогресса. Цицюра отдал результативную передачу в овертайме победного матча против ЦСКА. Это говорит о много. Успехи сборных города дают нам больше уверенности, что мы в дальнейшем сможем рассчитывать на собственных воспитанников.
Создание Академии СКА, которое состоялось несколько лет назад и успехи сборных Санкт-Петербурга взаимосвязаны. Связана с этим успехом и наша программа развития хоккея в России «Красная машина». Эти методики дают результат. Чемпионский дубль — это только начало. Уверен, что мы будем системно добиваться больших успехов.
В последние годы у воспитанников петербургского хоккея есть серьёзные успехи. Если вспомним историю ленинградского хоккея, у нас были олимпийские чемпионы – Николай Дроздецкий, Алексей Гусаров. Сейчас есть Александр Барабанов, который выигрывал золото Пхёнчхана», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, что чемпионский дубль оформили сборные 2006 и 2007 годов, которые стали победителями Первенства Федеральных округов.
- 15 апреля 2021
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