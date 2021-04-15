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Защитник минского «Динамо» Соловьёв: не жалею о том, что не взял российское гражданство

Защитник минского «Динамо» Соловьёв: не жалею о том, что не взял российское гражданство
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник минского «Динамо» Илья Соловьёв рассказал об отказе взять российское гражданство.

«В течение сезона не был на связи с тренером сборной, хотя вызова ждал, конечно же.

Российское гражданство? Не жалею о том, что отказался. В жизни вообще не надо ни о чем жалеть.

У россиян, выступающих за «Динамо» берут умное согласие в плане выступления за сборную Беларуси? Если игроки того стоят и их уровень соответствует сборной, почему нет? Хотя в Беларуси полно талантливых парней, которые могут демонстрировать хороший хоккей и достойно представлять страну на мировой арене. Наверное, это дело руководства — отвечать на такие вопросы», – цитирует Соловьёва pressball.by.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 46 игр и набрал 10 очков за результативность: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.

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