Защитник минского «Динамо» Соловьёв: не жалею о том, что не взял российское гражданство

Защитник минского «Динамо» Илья Соловьёв рассказал об отказе взять российское гражданство.
«В течение сезона не был на связи с тренером сборной, хотя вызова ждал, конечно же.
Российское гражданство? Не жалею о том, что отказался. В жизни вообще не надо ни о чем жалеть.
У россиян, выступающих за «Динамо» берут умное согласие в плане выступления за сборную Беларуси? Если игроки того стоят и их уровень соответствует сборной, почему нет? Хотя в Беларуси полно талантливых парней, которые могут демонстрировать хороший хоккей и достойно представлять страну на мировой арене. Наверное, это дело руководства — отвечать на такие вопросы», – цитирует Соловьёва pressball.by.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 46 игр и набрал 10 очков за результативность: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.
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